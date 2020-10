Tierpark Gotha: Manche mögen es kalt

Seit 25. Oktober stehen die Uhren im Tierpark Gotha auf Winterzeit. Bis April schließt der Park bereits um 16 Uhr, also zwei Stunden früher. Auf die sinkenden Temperaturen reagieren die Tierparkbewohner, die in ihren Herkunftsländern von tropischem bis arktisches Klima alles vorfinden, ganz unterschiedlich.

„Die heimischen Tierarten sind die kalten Temperaturen durchaus gewohnt“, sagt Anett Engelhardt, amtierende Leiterin des Tierparks in Gotha. Um keine Körperwärme zu verlieren lassen sich einige ein dichteres Winterfell wachsen. In Deutschland heimisch sind etwa die Thüringer Landziegen und die Rhönschafe.

Einheimischen Tiere wie den Rhönschafen macht die Kälte nichts aus. Foto: Lutz Ebhardt

Herbst lockt neugierige Nasen

Aber auch vielen exotischen Tieren mache das Wetter zum Jahresende hin nichts aus, sagt Anett Engelhardt. „Sie tollen zwischen den heruntergefallenen Blättern umher und die bunte Farbenpracht ist ein guter optischer Anreiz. Der Herbst bringt zudem viele neue Gerüche mit sich, welche unsere Fellnasen zum Schnüffeln einladen.“

Eine besonders neugierige Nase haben Bären. Ihr Geruchssinn ist um ein vielfaches feiner als der menschliche. Damit können Bären in freier Natur Nahrung auf mehrere Kilometer Entfernung riechen. Die Syrische Braunbärin im Tierpark Gotha bekommt Duftbälle, um sich damit zu beschäftigen.

Winterschläfer ist die Bärin übrigens nicht. In der Natur halten Bären höchstens Winterruhe. Sind sie in Gefangenschaft aufgewachsen, müssen sie sich jedoch nicht auf Nahrungsknappheit vorbereiten. Kaum ein Tierparkbewohner verkriecht sich im Winter ganz.

Die Bärin teilt sich ihr kürzlich erst neugestaltetes Gehege mit zwei Steppenfüchsen. Sinken die Temperaturen im Tierpark, fühlen sich die Tiere erst richtig wohl machen es sich auch gerne mal im Schnee bequem. Die Art ist in der Natur in kargen Graslandschaften verbreitet, den namensgebenden Steppen. Dort kann es empfindlich kalt werden, doch dagegen ist der Steppenfuchs mit seinem Fell geschützt. Weil sein Winterfell sehr weich und dicht ist und daher als Pelz genutzt wird, wird der Steppenfuchs in der Natur gejagt.

Der Steppenfuchs ist übrigens Nutznießer des Murmeltiers. Die von den Nagern verlassenen bauten nutzen die Füchse gegen Kälte, uns um sich vor Fressfeinden zu verstecken. Der Tierpark Gotha beherbergt Steppenmurmeltiere neben den Stachelschweinen.

Besonders wärmebedürftig sind zum Beispiel die Reiher. Wärmeliebende Tiere können im Tierpark Gotha in ihre Innengehege ausweichen. Dorthin können ihnen die Besucher durch ein Fenster folgen, wie bei den Kanadischen Bibern. Die Tiere sind dämmerungs-, beziehungsweise nachtaktiv und können während der Öffnungszeiten vor allem beim Schlafen beobachtet werden.

Auch die Besucher selbst müssen nicht draußen bleiben. Zum Aufwärmen lädt das „Café im Tierpark“ ein sowie die Tierhäuser, die jedoch aufgrund der Infektionsschutzauflagen nur in begrenzter Anzahl betreten werden dürfen. Besondere Einblicke erlaubt zum Beispiel das Terrarienhaus, Schlangen und andere Reptilien die Wärme genießen.

Der Tierpark Gotha hat täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist 15.15 Uhr. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt vier Euro, die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder 14 Euro, jedes weitere Kind einen Euro.