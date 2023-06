Tipps zur Ersten Hilfe bei Haustieren in Gotha

Gotha. Tierärztin Jana Wienecke gibt Tipps im Gothaer Mehrgenerationenhaus.

Haustiere wie Hunde und Katzen sind Familienmitglieder, mit denen man kuscheln oder toben kann. Doch wenn sie sich verletzen, sind die meisten Menschen ratlos oder panisch. Die Gothaer Tierärztin Jana Wienecke bietet deshalb einen Erste-Hilfe-Kurs für Haustierbesitzer an.

Etwa eine Stunde lang spricht sie im Gothaer Mehrgenerationenhaus über die häufigsten Verletzungsarten. Dazu gehören die Erstversorgung bei Ersticken und die richtigen Wiederbelebungsmaßnahmen, das Anlegen eines Druckverbands oder die Erstversorgung bei großen Wunden.

Geübt wird an einem Stoffhund. Der Kurzkurs Erste Hilfe findet am Dienstag, 27. Juni, von 17 bis 18 Uhr statt. Um eine Beteiligung an den Raumkosten wird gebeten. Anmeldungen an:janas-klueterkamer@gmx.de.