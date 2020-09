Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. (Symbolbild)

Gotha . In Gotha ist am Donnerstag ein 58-Jähriger bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

Tödlicher Arbeitsunfall in Gotha

Am Donnerstagmorgen ist in Gotha ein 58-Jähriger tödlich verunglückt. Wie die Polizei informierte, sei der Mann nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 3.30 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Kurt-Nagel-Straße hinter seinem Sattelzug beschäftigt gewesen, als dieser offenbar ohne Fremdeinwirkung zurück rollte.

Der 58-Jährige wurde zwischen Auflieger und Laderampe eingeklemmt, er erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Untersuchungen zum Unfallgeschehen, würden derzeit noch andauern, hieß es von der Polizei.