Toilette am Gothaer Hauptbahnhof erneut beschädigt

Gotha. Bis auf weiteres bleibt die Toilettenanlage am Gothaer Bahnhof geschlossen. Wieder haben Vandalen die Anlage am ÖPNV-Terminal zerstört.

Am ÖPNV-Terminal vor dem Gothaer Hauptbahnhof wurde die Toilettenanlage erneut von Vandalen beschädigt. Diesmal versuchten die Täter die Türen in der Toilettenanlage anzuzünden. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 1500 Euro, die Toiletten bleiben bis auf weiteres geschlossen. Erst vor zwei Wochen war die Anlage nach Instandsetzung in Folge von Vandalismus, wiedereröffnet worden. Hier musste ein Schaden in Höhe von 7000 Euro behoben werden.