Tollkühne Männer auf Rädern

Qualmende Räder, fliegende Autos, reißendes Blech – das gibt auf dem Autopark an der Parkstraße Gotha von Samstag, 11. Juli, an zu sehen. An drei Wochenenden will dort die dritte Generation des Team „Korth Brothers – Stunt Racers“ Stunts und Attraktionen auf vier und zwei Rädern dem Publikum präsentieren. Die Macher versprechen 90 Minuten Action, Speed und Nervenkitzel vom Motorrad bis hin zu Monster-Trucks.

Das Team doubelte in diversen Action-Streifen. Bekannt wurde es aus zahlreichen TV-Sendungen wie „Wetten dass?“. André Korth, Steven Korth, Alex Airtime, Daniel Jump, und Tommy Crash gehören zu den Mitwirkenden. Steven Korth gelte als unangefochtener Meister des Motorrades, Sprünge über meterhohe Rampen, Pkw und Monstertrucks sind sein Metier. Auch Lkw-Balance auf zwei Rädern wird geboten, ebenso „Bulldog“, das Monster mit über 1000 PS.

Auto-Artistik-Show in Gotha: Parkstraße von Samstag, 11. Juli, bis Sonntag, 26. Juli; samstags ab 17 Uhr, sonntags immer ab 11 Uhr. Für die Veranstaltungen gelten Corona-Hygiene-Regeln.