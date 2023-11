Tourismus im Kreis Gotha: Reisende mit Wohnmobil steuern den Bahnhof Friedrichroda

Friedrichroda. Manuela und Falk Ortlepp errichten den jüngste Wohnmobilstellplatz im Landkreis Gotha. Alter Güterschuppen leistet neue gute Dienste.

Der 8. und 9. Dezember ist im Kalender von Manuela und Falk Ortlepp dick angestrichen. An diesem Wochenende ist Weihnachtsmarkt. Nicht irgendeiner, sondern der erste Womo-Weihnachtsmarkt am alten Bahnhof in Friedrichroda. Dann ist auch der Wohnmobilstellplatz eröffnet. Auch wenn die Handwerker bis dahin noch jede Menge Arbeit erledigen müssen. Der Termin Anfang Dezember stehe, bekräftigt Falk Ortlepp.

Der jüngste Wohnmobilstellplatz im Landkreis verdankt seine Existenz einer Idee, die gleichsam zweifach gedacht wurde. Familie Ortlepp, unterwegs im eignen Wohnmobil, stellte fest, dass ihrer Heimatstadt eine solche Stellmöglichkeit fehlt. Und befand, der leerstehende Bahnhof sei genau der richtige Platz dafür. Den gleichen Gedanken hatte auch Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos), so dass die beiden mit ihrem Vorschlag im Rathaus offene Türen einrannten. In der Ausschreibung erwies sich das Konzept von Familie Ortlepp als überzeugend.

Der Neubau ist mit einer Photovoltaikanlage versehen, die einen großen Teil der Elektroenergie für die Anlage liefert. Foto: Klaus-Dieter Simmen

Nun reicht es nicht, einfach Gegebenheiten zu schaffen, wo Wohnmobilisten ihre Fahrzeuge abstellen können, wo es Strom und Wasser und sanitäre Anlagen gibt. „Reisende heute wollen Komfort“, weiß der Bauherr. Ursprünglich war die Idee, das Bahnhofsgebäude zu sanieren und rechts und links neue Flügel anzubauen. Davon musste sich Manuela und Falk Ortlepp schon früh verabschieden. Zu marode zeigte sich das lange Jahre dem Verfall überlassene Gebäude. Abriss und Neubau war die Folge, was die beiden heute nicht bedauern. So entstand ein moderner und geschmackvoll gestalteter Sanitärtrakt; darüber hinaus findet der Laden „Waldgeister“, den Ehefrau Manuela derzeit in der Hauptstraße betreibt, dort ein neues Domizil.

Allen Befürchtungen hingegen erwies sich der Güterschuppen keinesfalls als abrisswürdig. „Die gesamte Holzkonstruktion stellte sich als intakt heraus. Also haben wir nicht lange überlegt und den Schuppen in ein Mehrzweckgebäude verwandelt“, erklärt Ortlepp. Das übrigens besteht zum Weihnachtsmarkt seine erste Bewährungsprobe. Übrigens sind dann auch schon etliche Stellplätze belegt. Die ersten Buchungen konnten die Betreiber schon vor Wochen im Kalender eintragen.

Familie Ortlepp investierte 2,1 Millionen Euro in ihr Projekt

Der Geräteschuppen kann für Feierlichkeiten unterschiedlicher Art gemietet werden. So profitieren auch die Friedrichrodaer von der neuen Existenz des Bahnhofes. Für die künftigen Wohnmobilisten dürfte das, was dort geschehen soll, ein triftiger Grund sein, sich auf den Weg in die Kurstadt zu machen.

„Wir veranstalten im Geräteschuppen unter anderem Live-Kochen. Ob es ums Grillen geht oder Kochschule zu einem anderen Thema – das erfahren Interessenten auf unserer Website, wo unser Veranstaltungsplan sorgsam gepflegt wird. Eltern können sich entscheiden, ob sie an jenem Wochenende zu uns kommen, wenn Familienwanderung mit Alpakas auf dem Programm steht.“

Gefragt wird der Stellplatz auch sein, wenn in Oberhof große Wintersportwettkämpfe ausgetragen werden. Die Gäste der Ortlepps können in den Bus an der Haltestelle quasi direkt vor der Wohnmobiltür einsteigen, um dahin zu kommen, oder den Shuttleverkehr der Firma Gessert nutzen, den diese den Berghotel-Gästen bietet.

Rund 2,1 Millionen Euro investiert Familie Ortlepp in ihr Projekt, darunter sind auch Fördermittel vom Freistaat Thüringen.