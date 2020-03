Trachtentänzer erlernen in Wechmar den Dreher

Der Volkstanz begeistert nach wie vor Jung und Alt, das zeigte sich am vergangenen Wochenende im Wechmarer Gemeindesaal. Dort übten Mitglieder aus zehn Trachtenvereinen Tanzfiguren, Schritte und Tanzfolgen ein. Bereits zum 16. Mal veranstaltete der Thüringer Landestrachtenverband ein Tanzleiterseminar, welches sich diesmal dem Thema „Dreher“ widmete.

Zwei Tage lang hieß es für die tanzfreudigen Trachtler Schritte üben und Varianten einstudieren. Dass es nicht immer klappt, ließ die Teilnehmer aber nicht verzweifeln. Im Gegenteil: Dann wurden die Schritte einfach noch einmal wiederholt. Und Geduld bewies auch deren Tanzlehrerin Maud Butter.

Die gebürtige Jenaerin ist künstlerische Leiterin an der Palucca-Hochschule in Dresden und arbeitet als Tanzpädagogin und Choreografin im Folkloreensembles „Thea Maas“, das sie seit 1984 leitet. Maud Butter unterrichtet nicht nur Kinder und Jugendliche im kreativen Tanz und Improvisation, sondern auch Erwachsene in Deutscher Folklore. Maud war eine Schülerin von Aenne Goldschmidt (1920-2020), einer Schweizer Tänzerin, Pädagogin und Choreografin. Sie arbeitete seit 1996 eng mit ihr zusammen und übernahm die Nachfolge ihres Tanzensembles „Thea Maas“. So wie ihr Vorbild widmet sich Maud Butter intensiv den Folkloretänzen. Auch Profitänzer erhalten von ihr Nachhilfe.

Tanzpädagogin Maud Butter von der Palucca-Hochschule Dresden leitet seit vielen Jahren das Tanzleiterseminar in Wechmar. Foto: Conny Möller

Seit 2004 unterrichtet Maud Butter die Tanzgruppen des Landestrachtenverbandes. „Ich bin gerne hier, es ist alles perfekt organisiert“, sagt Maud Butter. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stand diesmal der „Dreher“. Damit die Tänzer sich richtig im Schritt wiegen können, wurde die Tanzpädagogin von einem Musiker begleitet. So sorgte der Pianist Norbert Munser aus Dresden, dass die Teilnehmer nicht aus dem Takt kamen. „Ich baue auf kleine Schritte auf. Dabei wollen wir den Zweischrittdreher ausprobieren“, erklärt Maud Butter.

Hinter dem Zweischrittdreher verbirgt sich eine Rundtanzfassung. Die Tänzer drehen sich um die eigene Achse rechts oder links herum. Zwei Schritte ergeben dabei eine ganze Drehung. „Den Dreher gibt es auch mit drei Schritten“, sagt die Tanzpädagogin und stellt fest, dass es gerade für die Männer, die ihre Tanzpartnerin führen müssen, schwer ist. So ließ sie die Tanzpartner auch öfters wechseln, damit die männlichen Tänzer ein besseres Gefühl bekommen.

Für Sven-Erik Laars vom Trachtenverein „Sieben Täler“ aus Tambach-Dietharz stellt das Tanzseminar einen Gewinn dar. „Ich bin von Anfang an mit dabei und lerne immer noch dazu“, erzählt der Trachtler, der zusammen mit seiner Frau Yvonne die Schritte immer wieder wiederholten. Beachten mussten die Beiden nicht nur die Schrittfolge, sondern auch die Geschwindigkeiten bei den Drehungen. So manches Tanzpaar geriet dabei sehr schnell aus dem Takt. Doch machte es alles großen Spaß.

Von Kaltenlengsfeld bis nach Wechmar

Im Jahre 2003 hat alles mit Aenne Goldschmidt in Kaltenlengsfeld in der thüringischen Rhön begonnen, bestätigt Eva Kowalewski, Geschäftsführerin des Landestrachtenverbandes. Seit sechs Jahren finden die Seminare in der Bachgemeinde statt, zuvor waren sie viele Jahre in Tambach-Dietharz angesiedelt. Einmal im Jahr bietet der Landestrachtenverband, der als Ausrichter und Organisator des Tanzleiterseminares gilt, diese Weiterbildung für seine Verbandsmitglieder an. Jedes Jahr steht ein anderes Thema auf dem Programm. Den Teilnehmern werden nur Tanzschritte beigebracht, aber keine Choreografien. „Das müssen sie in ihren Gruppen selbst erarbeiten“, sagt Eva Kowalewski. In diesem Jahr kamen die Teilnehmer aus Wechmar, Tambach-Dietharz, Mosbach, Wallrabs, Dingelstädt, Gotha, Grabfeld, Kaltenlengsfeld, Altenburg und Hessen.