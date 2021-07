Transporter streift Fußgängerin und fährt weiter - Autoknacker in Gotha unterwegs

Gotha Die Meldungen der Polizei aus dem Bericht für Gotha.

Fußgängerin verletzt

Am Freitagabend gegen 21:45 Uhr liefen laut Polizei vier Person auf dem rechten Gehweg der Hersdorfstraße in Gotha in Richtung Kindleber Straße. Die Personen beabsichtigten die Straße zu wechseln. Aus Richtung Gartenstraße näherte sich ein Transporter mit einem Anhänger. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte eine 20-Jährige mit dem Anhänger des Transporters und kam zu Fall. Der Transporter setze seine Fahrt fort, wahrscheinlich auch, weil der Fahrer von dem Zusammenstoß nichts bemerkte. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Unfalls und appelliert an die Vernunft des Transporterfahrers, sich bei der Polizei zu melden.

Jugendlicher Vandale

Laut Polizei ohne Hirn war wohl ein Jugendlicher am Altstadtforum von Gotha am gestrigen Freitagabend. Ohne jede Not und keinem Respekt vor fremden Eigentum bemächtigte sich der Jugendliche eines Stuhles von einer ansässigen Bäckerei und schlug diesen kurze Zeit später gegen eine Hauswand eines benachbarten Gebäudes, welche beschädigt wurde. Das Früchtchen wurde mit besten Grüßen an die Mutter übergeben, so die Polizei.

Autoknacker unterwegs

In den vergangen Tagen kam es im Ostviertel von Gotha vermehrt zu gewaltsamen Öffnungen von Pkw's. Der oder die Täter verursachten hierbei zumeist erheblichen Sachschaden an den Fahrzeugen. In einem Fall wurden diverse Sachen aus dem Kofferraum gestohlen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 8000 EUR. Die Polizei Gotha sucht dringend Zeugen, welche zur Aufklärung der Fahrzeugaufbrüche beitragen können.

