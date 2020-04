Transporter und Laminat gestohlen, Streit am Coburger Platz

Transporter in Gotha gestohlen

Zwischen dem 15. und 19. April stahlen Unbekannte einen weißen Ford-Transit mit Erfurter Kennzeichen vom Parkplatz in Gothas Lindemannstraße. Auch ein danebenstehender Transporter wurde wahrscheinlich versucht zu stehlen. Wer kann Hinweise zur Tat oder den Tätern machen? Die Polizei Gotha ist telefonisch erreichbar unter: 03621/781124.

Streit am Coburger Platz

Freitagabend kam es zum Angriff von drei Männern (23 bis 31 Jahre alt) auf zwei 25 und 29 Jahre alte Männer am Coburger Platz in Gotha. Beide Angegriffenen erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt werden konnten. Der 31-Jährige habe zudem Pfefferspray eingesetzt.

Die Täter flüchteten zunächst, konnten aber später in ihrer Wohnung aufgefunden werden. Dort beschlagnahmten die Beamten mehrere Waffen und Betäubungsmittel.

Gotha: Laminat im Wert von 1000 Euro gestohlen

Zwischen Freitag und Sonntag drangen Unbekannte auf das Gelände einer Baufirma in Gothas Gleichenstraße ein. Dort stahlen sie mehrer Kartons mit Laminat. Die Polizei schätzt deren Wert auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Gothaer Polizei an oben genannter Telefonnummer entgegen.

Traktorgespann in Schwabhausen geklaut

Ein Traktor mit passendem Anhänger wurde vom Gelände einer Agrarfirma in der Wechmaer Straße in Schwabhausen mitgenommen. Der Traktor ist von der Marke Belarus, Typ MTS 82, und der Anhänger vom Typ TEK 4-H/1. Der Schätzwert des Gespanns liegt zwischen 8000 und 10.000 Euro. Als Tatzeitraum kann Samstag, 3.50 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr, eingegrenzt werden. Hinweise an die Polizei Gotha unter der Telefonnummer: 03621/781124.

Totalschaden nach Unfall an Kreuzung in Waltershausen

Sonntagnachmittag kam es an der Kreuzung Schillerstraße/ Ibenhainer Straße in Waltershausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Golf-Fahrer hatte die Vorfahrt eines 79-jährigen Polo-Fahrers missachtet. Der Golf-Fahrer wurde dabei leicht verletzt, der 79-Jährige erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

