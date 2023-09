Trauerfeier für Sternenkinder auf dem Gothaer Hauptfriedhof

Gotha. Zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst, findet auf dem Gothaer Hauptfriedhof eine Beisetzung für Sternenkinder statt.

Der Verlust eines Kindes ist auch in der Schwangerschaft schmerzlich. Zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst, findet auf dem Gothaer Hauptfriedhof eine Beisetzung für Sternenkinder statt. Mit dem Schmetterlingsgrab bekommen Angehörige einen festen Ort für ihre Trauer und das Erinnern. Wie die Stadtverwaltung Gotha weiter mitteilt, findet am Mittwoch, den 27. September, 12 Uhr die Trauerfeier für die Sternenkinder in der Trauerhalle statt.