Trauungen auf dem neuen Steg sind beliebt

So wird der Steg am Hammerteich ausgestattet, wenn eine Trauung bevorsteht.

Georgenthal. Die Ausnahme mit Sperrung des Rundweges ist nur einmal im Monat möglich.

Der im Juli 2020 freigegebene Steg am Ufer des Hammerteiches zwischen Gartenstraße, Schönauer Straße und Waldsaumweg hat sich nun auch als Ort für Trauungen bewährt. Die ersten Hochzeiten habe es nach einer Generalprobe im Frühjahr 2021 gegeben, teilt Nicole Stöbe vom Standesamt der Gemeinde Georgenthal mit. Wer auf dem Wasser in den Hafen der Ehe einlaufen möchte, könne dies tun in den Sommermonaten von Mai bis September auf dem neuen Steg, der damit auch als neue Außenstelle des Standesamtes Georgenthal gilt, schreibt sie weiter.

Schon bei der Planung des Steges in der damals noch zur Verwaltungsgemeinschaft Apfelstädtaue gehörenden Gemeinde wurde die Idee wohl berücksichtigt, denn der Steg hat drei Erweiterungen zum Wasser hin. Zwei tragen immer Bänke für Spaziergänger, die dort eine Ruhepause einlegen können, in der mittleren größeren Erweiterung wird die repräsentative Ausstattung mit weißen Stühlen, Blumen, Pflanzen, Kränzen und Sonnendach aufgebaut. Unter dem Sonnendach können das Brautpaar und die Standesbeamtin Platz nehmen. Das Standesamt bietet an fünf festen Terminen, in der Regel einmal im Monat, die Trauungsmöglichkeit an dem besonderem Ort an. Während der Zeremonien ist der Steg, der sonst gern von Spaziergängern und Wanderern genutzt wird, nur für Hochzeitsgesellschaften zugänglich.

Seitdem die Inhaber des italienischen Restaurants am Hammerteich eine kleine Halle beleuchtet habe, wirkt der Steg bei Nacht noch schöner. Foto: Peter Riecke

Die Gemeindemitarbeiter hoffen auf gutes Wetter für alle Brautpaare, sollte es jedoch zu stark regnen oder das Wetter anderweitig kurzfristig ungünstig werden, kann noch auf dem Trau-Zimmer im Amtsgebäude der Gemeinde Georgenthal in der Tambacher Straße 2 ausgewichen werden. Die zusätzliche Gebühr von 300 Euro wäre dann dennoch zu zahlen, da die Gemeinde den Aufwand des Auf- und Abbaus der Einrichtung und der Lautsprecheranlage auf jeden Fall hat.

Freie Termine gibt es noch für den 11. September 2021. Die Termine für 2022 werden rechtzeitig auf der Homepage der Gemeinde bekannt gegeben, kündigt Stöbe außerdem an. Inzwischen ist auch der nächtliche Anblick des Steges weiter verschönert. Die Inhaber des italienischen „Ristorante Paradiso“ haben eine der Gaststätte benachbarte, zu ihrem Gelände gehörende kleine Halle passend beleuchtet. Es gibt auch die noch unverbindliche Überlegung, Trauungen in den Abendstunden bei Kerzenlicht anzubieten.

Reservierung für Steg oder Trauzimmer per E.-Mail unter standesamt@georgenthal.de oder telefonisch unter 036253 38113. Weitere Termine unter www.georgenthal.de