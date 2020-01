Trickbetrug in Gotha: Verwandter angeblich in finanzieller Not

Trickbetrüger haben Mittwochnachmittag zwei Seniorinnen im Alter von 68 und 84 Jahren in Gotha und Waltershausen angerufen. In beiden Fällen gab sich der Unbekannte als Verwandter aus, der in finanzieller Not sei und dringend mehrere tausend Euro benötige. In einem Fall erklärte der Anrufer sogar, gerade beim Notar zu sitzen und sofort das Geld zu brauchen.

Beide Frauen machten alles richtig und informierten sofort die Polizei. Ein finanzieller Schaden ist nicht entstanden.

