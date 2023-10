Trier und Tambach-Dietharz: Wasservortrag über antike Bäder

Tambach-Dietharz. Tambach-Dietharzer richten Blick auf Badewesen im römischen Trier und dessen Umgebung. Was erwartete die antiken Badegäste?

In die Antike führt der nächste wasserhistorische Vortrag in Tambach-Dietharz. Florian Tanz (Trier/Tambach-Dietharz) wird am Freitag, 6. Oktober, im Saal des Bürgerhauses über „Das Badewesen im römischen Trier und dessen Umgebung“ sprechen. Neben der Porta Nigra stellen die Ruinen der Barbara- und Kaiserthermenein bedeutendes Zeugnis der römischen Geschichte Triers dar. Doch wie funktionierten die Thermen und was erwartete die antiken Badegäste? Gab es Unterschiede zwischen der Stadt und deren Umland? Diesen Fragen wird im Vortrag nachgegangen und ein Überblick zur Badekultur der römischen Antike gegeben.

Vortrag: Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr,Bürgerhaus Tambach-Dietharz