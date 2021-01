 Trinkfeste Thüringer

Deutsche trinken viel Bier. Das mag ein Vorurteil sein, das in eine Ecke mit dem Verzehr von Würsten und Sauerkraut gehört. Thüringerinnen und Thüringer tragen wohl aber am meisten zur Glaubhaftigkeit dieser Idee bei. Während der Absatz deutscher Biermarken 2020 fast überall sank, stieg er bei den Thüringer Brauereien.

Und welches Bier gekauft wird, hängt oft vom Wohnort ab. Laut Zahlen des Magazins Katapult trinkt man in Thüringen am liebsten das Bier aus Bad Köstritz. Der lokale Bezug bleibt Verkaufsargument, auch in der Bundeshauptstadt, wo die Berliner Weisse beliebt ist, oder in Sachsen das Pils aus Radeberg.

Allein bis Ende September 2020 haben Thüringer Brauereien und Bierlager 2,4 Millionen Hektoliter verkauft – 5,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit ist Thüringen fast das einzige Bundesland, wo Hersteller den Bierabsatz steigern konnten.

Angesichts dieser Zahlen liegt für mich eine Schlussfolgerung auf der Hand: Die Thüringer haben ihren Corona-Kummer in dem Gemisch aus Hopfen, Malz und Gerste ertränkt. Oder damit auf die neu gewonnene Freizeit angestoßen. Man kann es so oder so sehen.

In 2021 sollte vorerst nur in möglichst kleiner Runde angestoßen werden. Für das gute Gefühl reicht es vielleicht auch, dem eigenen Spiegelbild zuzuprosten.