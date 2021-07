Tröchtelborn: Sommerplausch bei Orgelmusik

Die historische Volckland-Orgel in der Tröchtelborner Bonifatiuskirche erklingt beim Sommerorgelplausch.

Tröchtelborn. In der Tröchtelborner Bonifatiuskirche findet am 30. Juli, 19.04 Uhr ein Orgelsommerplausch statt.

Zu einem Orgelsommerplausch unter dem Motto „4 nach 7“ wird am Freitag, 30. Juli, in die Tröchtelborner Bonifatiuskirche eingeladen. Dann wird um 19.04 Uhr die historische Volckland-Orgel aus dem Jahre 1767 erklingen.

Das Kircheninstrument wird an diesem Abend vom Organisten Tobias Langwisch aus Frankfurt am Main gespielt. Konzertbesucher können sich dabei auf Werke von Buxtehude, Bruhns und Improvisationen aus der Feder von Tobias Langwisch freuen. Der Orgelsommerplausch ist eine Konzertreihe, die in verschiedenen Kirchen angeboten wird.

Im Anschluss an das Orgelkonzert sind die Konzertgänger zu einem Plausch bei Imbiss und Getränken eingeladen. Der Eintritt für das Konzert ist frei, doch wird um eine Spende gebeten.