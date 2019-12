Ein Einbrecher ist in Gotha durch ein angekipptes Fenster eingebrochen (Symbolfoto).

Gotha. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein Unbekannter in die Wohnung eines Paares eingebrochen. Das Paar war zuhause und bekam vom Einbruch nichts mit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz Anwesenheit der Bewohner: Einbrecher klaut Schmuck und Geld

Zwei Bewohner waren zuhause – doch das hielt einen Einbrecher in Gotha nicht davon ab, ihre Wohnung zu durchsuchen.

Der Mann gelangte am zweiten Weihnachtsfeiertag durch ein Fenster nach drinnen und klaute Schmuck und Bargeld im Wert von circa 1500 Euro aus Flur und Schlafzimmer des Paares, wie die Polizei mitteilte. Die 60 Jahre alte Frau und der 58 Jahre alte Mann hielten sich währenddessen im Wohnzimmer auf und bekamen laut eigener Aussage nichts von dem Einbruch mit.

Der Täter flüchtete und entsorgte in der Bahnhofstraße in Gotha einen Teil des Beutegutes. Jugendliche beobachten ihn dabei und sprachen danach Erwachsene an, die die Polizei verständigten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können.

Diese Vorfälle meldet die Polizei aus dem Kreis Gotha seit dem ersten Weihnachtsfeiertag