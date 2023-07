Turmhotel Gotha: Rechtssicherheit für Heimbewohner

Eine Patientenverfügung sorgt bei Bewohnern, Angehörigen und Pflegepersonal in der Seniorenresidenz „Turmhotel“ in Gotha für Sicherheit.

Gotha. Die Einrichtungsleiterin der Gothaer Senioren-Residenz „Turmhotel“ rät ihren Bewohnern frühzeitig eine Patientenverfügung abzuschließen.

Es kann durch eine schwere Erkrankung passieren, aber auch durch einen Unfall: Plötzlich ist ein Mensch nicht mehr in der Lage, seinen Willen zu äußern. „Da ist es gut, wenn eine eindeutige und rechtssichere Patientenverfügung vorliegt“, so Einrichtungsleiterin Andrea Friedrich von der Alloheim Senioren-Residenz „Turmhotel“ in Gotha. Bei den Bewohnern der Einrichtung sei das oft der Fall, aber nicht immer. „Leider“, wie Friedrich betont.

Denn dann beginnt die Unsicherheit bei Angehörigen und dem Pflegepersonal, welche Entscheidungen getroffen werden sollen. Andrea Friedrich rät daher, sich möglichst früh mit der Patientenverfügung zu beschäftigen und sich konkrete Gedanken zu machen. Zudem sollte man sich Unterstützung bei der Erstellung der Dokumente holen. Der richtige Ansprechpartner dafür sei der Hausarzt. Er kann bei vorliegenden Erkrankungen beraten, welche Symptome oder Folgen möglich sind.

Für die Rechtssicherheit der Verfügung sorgt ein versierter Rechtsanwalt, dafür übernehmen einige Rechtsschutzversicherungen die Kosten. Die Einrichtungsleiterin gibt den Tipp, unbedingt Verwandte einzuweihen, denn auch das sorgt für Sicherheit.