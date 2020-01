Schon jetzt nehmen mehr als 100.000 Thüringer Pflegeleistungen in Anspruch.

Kreis Gotha. In zwanzig Jahren soll die Zahl der Betroffenen über ein Drittel steigen.

Über 9000 Pflegefälle in Gotha erwartet

Die Zahl der Pflegebedürftigen wird in Gotha bis 2040 um ein Drittel steigen. Das zeigt die Pflegevorausberechnung des Thüringer Landesamtes für Statistik. Grundlage ist eine regionalisierte Berechnung der Bevölkerung. Der Zuwachs liegt in Gotha drei Prozent über dem Thüringer Durchschnitt von knapp 30 Prozent.

Demnach werden in zwanzig Jahren 9300 pflegebedürftige Frauen und Männer im Landkreis Gotha leben. 2017 waren es laut Landesamt noch 7000. Vor drei Jahren kamen auf 100 Einwohner 5,2 betroffene Personen. 2040 sollen es schon 7,7 Menschen von 100 sein. Derzeit liegt die Zahl der Menschen die Pflegeleistungen in Anspruch nehmen noch leicht unter dem Thüringer Durchschnitt, es sind 5,2 Prozent der Bevölkerung. Ähnlich soll es auch in der Zukunft sein.

In Thüringen sollen 2040 fast 150.000 Personen auf Pflege angewiesen sein. Es wird mit 59.000 Männern und 91.000 Frauen gerechnet. Somit steigt die Zahl der Männer gegenüber 2017 um 37,1 Prozent also 16.000 Personen. Die Zahl der Frauen nimmt um 18.000 Personen zu, also 25,3 Prozent.

Besonders die Zahl der hochbetagten Pflegebedürftigen, also jenen über 80 Jahren, soll steigen und 2040 zwei Drittel der zu Pflegenden in Thüringen ausmachen. Die Zahl jener unter 70 Jahren sinkt.