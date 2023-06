Über Provenienzen und Bestände

Die Forschungsbibliothek hat ihren Sitz im Schloss Friedenstein in Gotha - hier ist der Ostturm zu sehen.

Gotha. In der Forschungsbibliothek berichten Arno Barnert und Dietrich Hakelberg über Spuren, Daten und Perspektiven.

Die Gothaer Forschungsbibliothek lädt am Mittwoch, 14. Juni, zu einer interessanten Veranstaltung in das Herzog-Ernst-Kabinett ein. Dort sprechen ab 18.15 Uhr der stellvertretende Direktor und Leiter der Abteilung Sammlungen sowie Sondersammlungen der Herzog-Anna-Amalia-Bibliothek Weimar, Arno Barnert und Dietrich Hakelberg von der Forschungsbibliothek Gotha über Spuren, Daten und Perspektiven.

Wenn Bücher von Hand zu Hand gehen, wenn sie den Besitzer wechseln, bleiben Spuren in und an den Büchern zurück. Die Inbesitznahme eines Buches zeigt sich im handschriftlichen Eintrag eines Namens, einer Widmung oder formell im Bibliotheksstempel als Eigentumskennzeichnung. Wappenprägungen und Monogramme auf den Einbänden können auf adelige Privatbibliotheken oder auf Hofbibliotheken hinweisen.

Geschichten über Handschriften und Kriegsbeuten

Diese Spuren erzählen nicht nur die spannende Geschichte eines gedruckten Buchs, sondern auch die einer Handschrift als Sammlungsgegenstand. Die beiden Wissenschaftler wollen das Gothaer Bibliotheksgespräch zu einer Spurenlese in den Provenienz-Schichten der Bibliothek auf dem Friedenstein spannend und informativ gestalten. Erzählt werden dabei Geschichten über Landesteilungen und Erbverträge, Kriegsbeute und den Erwerb ganzer Sammlungen. Ernestinischer Buchbesitz verbindet die herzoglichen Bibliotheken in Gotha und Weimar, ihre historischen Bestände sind über die Provenienzen tief in der Landesgeschichte verwurzelt.

Wie aber werden Provenienzen bibliothekarisch erschlossen? Wie lassen sich die Erschließungsdaten nachnutzen, vernetzen und sichtbar machen? Um dies und mehr geht es bei der Veranstaltung am Mittwochabend. Darüber wollen Dietrich Hakelberg und Arno Barnert in ihrem spannenden Vortrag berichten. Die beiden Wissenschaftler stehen im Anschluss dem interessierten Publikum für Fragen bereit.