Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Überfall auf Getränkemarkt in Bad Tabarz – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen betrat ein unbekannter Täter einen Getränkemarkt in der Inselsbergstraße in Bad Tabarz, Landkreis Gotha. Unter Vorhalt einer Waffe forderte er eine 32-jährige Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend nahm der Täter Bargeld in noch nicht bekannter Höhe an sich und verließ den Markt, teilt die Polizei mit.

Auf dem Parkplatz des Marktes fuhr ein zweiter Täter mit einem Fluchtfahrzeug vor, mit dem beide Täter in Richtung der B88 flüchteten.

Folgende Personenbeschreibung des im Markt handelnden Täters liegt vor:

männlich

ca. 170 cm groß

dunkel gekleidet

deutschsprachig

führte eine silberfarbene Pistole bei sich

Zum Täter im Fluchtfahrzeug ist derzeit bekannt, dass er dunkel gekleidet war. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Golf. Die Baureihe ist nicht bekannt.

Hinweise zur Flucht oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter der 03621-781424 und der Inspektionsdienst Gotha unter der 03621-781124 entgegen.

Weitere Blaulichtmeldungen:

47-Jähriger verletzt zwei Personen und geht dann mit Tierabwehrspray auf Polizisten los

81-jährige Fußgängerin bei Unfall in Gotha schwer verletzt

Lkw kracht in Leitplanke: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf A71