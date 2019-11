Gotha GothaIn einer Gothaer Gaststätte ist am frühen Samstagmorgen ein Streit in Handgreiflichkeiten ausgeartet. Wie die Polizei berichtet, seien zwei Männer beim Kartenspiel aneinander geraten. Erbost über das verlorene Spiel, ...

Überreizt beim Kartenspiel

In einer Gothaer Gaststätte ist am frühen Samstagmorgen ein Streit in Handgreiflichkeiten ausgeartet. Wie die Polizei berichtet, seien zwei Männer beim Kartenspiel aneinander geraten. Erbost über das verlorene Spiel, habe ein 33-Jähriger seinem 38-jährigen Kartenfreund mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der Spielgewinner erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Beide standen unter erheblichen Alkoholeinfluss. Gegen den Schläger wurde Anzeige erstattet, hieß es weiter.