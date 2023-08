Ufo-Jo demonstriert in Gotha für den Weltfrieden

Gotha. Aktionskünstler Joachim Oestreich stellt Skulpturen an der Wasserkunst im Zentrum der Kreisstadt in Thüringen auf.

Ufo-Jo ist an der Gothaer Wasserkunst „gelandet". Aktionskünstler Joachim F. K. Oestreich aus Gotha macht mit seinen Metallskulpturen wie der Friedenstaube anlässlich des Weltfriedentags am 1. September auf die von Kriegen bedrohte Erde aufmerksam. Er demonstriere für den Frieden, gegen den Terror, sagt der 83-Jährige. Anlässlich seines 65. Geburtstags hatte er 65 Tage am Ortsrand von Boilstädt in einer selbstgefertigten Metall-Kapsel verbracht. Seither ist er mit eigenhändig geschweißten Skulpturen wie die der Millennium-Scheiben unterwegs, um für Glück und Frieden für alle Menschen einzutreten. Bis an sein Lebensende werde er sich dafür einsetzen. Passanten, Kinder und Touristen betrachteten am Donnerstag seine an der Wasserkunst postierten Arbeiten. Ufo-Jo: „Das hat mich sehr gefreut.“