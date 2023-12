Ukrainefreunde Gotha helfen seit 30 Jahren

Die Familien im Christlichen Kinderhaus in Dumantsi sind zum Glück kaum von direkten Kriegshandlungen betroffen.

Der verbrecherische Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert fast zwei Jahre und wird überlagert durch vielfältige Krisen und den Krieg im Nahen Osten. Unermessliches Leid widerfährt den Menschen in der Ukraine, insbesondere im über 1000 Kilometer langen Frontbereich. Unsere Solidarität und Hilfe sind dringend weiter gefragt. Und wir tun das, was uns mit Ihrer Hilfe möglich ist.

Im März reisten wir in die Ukraine, um unsere Partnerorganisation und soziale Projekte zu besuchen. Die Familien im Christlichen Kinderhaus in Dumantsi sind zum Glück kaum von Kriegshandlungen betroffen und können auch dank der Unterstützung aus Deutschland entsprechend den Umständen ihren Alltag bewältigen. Die Dächer der Nebengebäude in Dumantsi benötigen dringend einer Sanierung, wofür rund 10.000 Euro gebraucht werden.

Im Sozialen Zentrum für Menschen mit Behinderung in Tscherkassy wurde uns Dank gesagt für die Ermöglichung dieser wichtigen Einrichtung. Das Zentrum wird seit diesem Jahr maßgeblich von „Brot für die Welt“ gefördert. Wir konnten die Finanzierung einer Freizeit für Menschen mit Behinderung ermöglichen, welches wir 2024 wiederholen wollen.

Tief beeindruckt hat uns eine Fahrt mit Hilfsgütern in das Dorf Prudjanka, nördlich von Charkiv, 12 Kilometer vor der russischen Grenze. Von einst etwa 3000 Einwohnern lebten dort noch 36 ältere Menschen im nahezu vollständig zerstörten Ort.

Anfang April 2023 startete ein Sattelzug mit Hilfsgütern in Gotha in Richtung Ukraine. Foto: Dietrich Wohlfarth

Weiter besuchten wir im Dorf Yasnosirya zehn Familien, die von Paten aus Gotha und darüber hinaus regelmäßig unterstützt werden. Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Hilfe ankommt und weiter dringend benötigt wird. Dabei ist eine junge Flüchtlingsfamilie, die sich sehr stark in der Kirchgemeinde vor Ort engagiert.

Anfang April 2023 konnten wir einen Sattelzug mit Hilfsgütern in Gotha beladen und in die Ukraine senden. Ende November wurde ein Transport mit Lebensmitteln und 270 liebevoll gepackten Päckchen als Weihnachtsfreude für ukrainische Kinder versandt. Für Ende Januar ist ein Sattelzug mit humanitärer Hilfe für den Winter geplant.

Im Jahr 2023 konnten wir außerdem unserer Partnerorganisation mehrmals Gelder für humanitäre Nothilfe überweisen, womit in Frontgebieten, aber auch bei medizinischen Notfällen, geholfen werden konnte. Unser Partner Igor Shlonchak berichtete uns über seine Einsätze.

Von ehemals rund 3000 Einwohnern leben in Prudjanka noch 36 ältere Menschen im nahezu vollständig zerstörten Ort. Foto: Dietrich Wohlfarth

Das Jahr 2023 war für uns Anlass, auf 30 Jahre Ukrainearbeit zurückzublicken. Im Herbst 1993 starteten wir mit dem ersten Hilfstransport. Wir kamen in einen jungen Staat, der im Jahr 1991 aus den Wirren der auseinander gebrochenen Sowjetunion geboren war. Ein Land, in dem Chaos, große Armut und schwere soziale Verwerfungen das Leben bestimmten. Dabei erfuhren wir über all die Jahre große Hilfsbereitschaft von vielen Menschen aus dem Gothaer Land.

Wir feierten Mitte September in Gotha eine 30-jährige Zusammenarbeit mit einem Fest auf dem Unteren Hauptmarkt, einem Festakt im Augustinerkloster und einem Festgottesdienst in der Augustinerkirche.

Dietrich Wohlfarth, der Autor dieses Textes, ist Vorsitzender der Ukrainefreunde Gotha