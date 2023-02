Ukrainekrieg: Mahnwache und Friedensgebet in Gotha

Gotha. In Gotha soll an den Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine mit einer Veranstaltung gedacht werden.

Ein Friedensgebet und eine Kundgebung sollen am Freitag, 24. Februar, zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine stattfinden. 17 Uhr beginnt ein Friedensgebet in der Augustinerkirche. Ein Friedensmarsch ist 17.45 Uhr zum Rathaus und eine Mahnwache am unteren Hauptmarkt geplant. Veranstalter sind die Ukrainefreunde Gotha und der Verein ukrainischer Landsleute in Thüringen, Unterstützung kommt von Kirchen und der Stadtverwaltung.