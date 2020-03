Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umsteigen auf Bus und Bahn

Ab diesem Monat müssen sich die Autofahrer in unserer Residenzstadt auf einige Hindernisse einstellen. Wie der Bürgermeister bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte, nehmen insgesamt 13 Baustellen ihren Anfang, bis auf eine, die bekanntlich seit vorigem Jahr in der Innenstadt für große Einschränkungen bei Anwohnern, Händlern und Gästen sorgt – der Hauptmarkt.

Abgesehen davon wird es aber an zahlreichen Knotenpunkten zu Staus kommen. Da ist es wirklich besser, auf das fahrbare Untergestell zu verzichten und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, um von A nach B zu gelangen. Der Vorteil: Man spart Benzinkosten und schont dabei die Umwelt.

Noch besser ist es, den Drahtesel zu nutzen. Mein Kollege ist in Sachen Radfahren das beste Vorbild. Ob es schneit, regnet oder die Sonne scheint, das Rad ist immer in Bewegung und es hält ihn fit. Doch es gibt noch andere Fortbewegungsmittel, die sich in letzter Zeit vermehrt auf unseren Straßen breit machen. Die Rede ist von den E-Scootern.

Die Dinger sind zwar praktisch, aber auch nicht ganz ungefährlich. Schon so mancher hat sich damit überschlagen und dann müssen sie irgendwann mal ans Netz. Also bleibt am Ende doch nur das Rad oder man geht zu Fuß. Gefrusteten Autofahrern gebe ich den Rat: Lasst euer Auto stehen und steigt auf Bus oder Bahn um.