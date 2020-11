Gotha. Die Naturfreundejugend Gotha bietet interessierten Kindern ein interessantes Angebot in der Natur.

Umweltspürnasen unterwegs in Gotha

Die Umweltspürnasen der Naturfreundejugend Gotha sind wieder unterwegs. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren. Aufgrund der Corona-Pandemie finden diesmal alle Veranstaltungen draußen in der Natur statt.

Ab 12. November stehen zwei Wochen lang für zwei Stunden Experimente, Ausflüge ins Freie, Basteln und Spielen im Mittelpunkt. Dabei sollen die kleinen Umweltspürnasen spielerisch ihre Umwelt kennen lernen. Treffpunkt ist am 12. November um 16 Uhr das Lucas-Cranach-Haus am Hauptmarkt 17. Von dort geht es gemeinsam in den Park. Deshalb sollte auf wetterfeste Kleidung geachtet werden.

Anmeldung unter Tel.: (03621) 5623356 oder per Mail unter info@naturfreundejugend-thueringen.de