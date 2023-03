Der Konzertmeister der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, Alexej Barchevitch, ist der Solist des Sinfoniekonzerts am Donnerstag im Kulturhaus Gotha und am Freitag im Landestheater Eisenach.

Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach: Unabhängigkeit umspannt Konzertabend in Eisenach und Gotha

Gotha. Die Philharmonie Gotha-Eisenach spielt Werke von Sibelius, Vasks und Schostakowitsch.

Die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach spielt am Donnerstag, 23. März, im Kulturhaus Gotha und am Freitag, 24. März, im Landestheater Eisenach das Sinfoniekonzert „Fernes Licht“. Aufgeführt werden Werke von Sibelius, Vasks und Schostakowitsch.

Unabhängigkeit – das ist das Wort, welches die Musik des Konzertabends umspannt. Alle drei Komponisten beschäftigen sich in ihren Werken mit den Themen Selbstbestimmung von Staaten, Fremdherrschaft und Freiheit und machen damit ein „Licht in der Ferne“ am Ende des düsteren Tunnels auf diese Art und Weise sichtbar. Aus der Musik schöpften und schöpfen Menschen Hoffnung.

Mit „Finlandia“ vertonte Sibelius den nationalen Freiheitsgedanken gegen die zunehmende Russifizierung und so wurde sie bald zur heimlichen Nationalhymne der Finnen und wird auch als „Freiheitssinfonie“ bezeichnet. Den Letten Pēteris Vasks inspirierte die baltische Emanzipation von Russland zu seiner Komposition „Tāla gaisma“ (Fernes Licht).

Dmitri Schostakowitsch zählte zu den größten Kritikern der Sowjetunion und damit einhergehend zu den ungeliebten Feinden Josef Stalins. Nach dessen Tod brachte Schostakowitsch seine „Sinfonie Nr. 10“ zu Papier, die als eine Art Abrechnung mit dem stalinistischen Regime zu betrachten ist. Seinem eigenen Zeugnis nach wird in dieser Sinfonie die Stalin-Ära beschworen und zwar im Sinne eines Befreiungsversuches von seelischen Verkrampfungen und Deformationen.

Chefdirigent Markus Hube hat die musikalische Leitung inne. Solist des Konzertes ist Alexej Barchevitch, Konzertmeister der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach und virtuoser Vertreter seiner Zunft.

Sinfoniekonzert „Fernes Licht“: Donnerstag, 23. März, 20 Uhr, Kulturhaus Gotha; Freitag, 24. März, 19.30 Uhr, Landestheater Eisenach