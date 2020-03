Gotha. Unbekannte Täter sind in eine Gothaer Spielothek eingebrochen und haben versucht, einen Geldautomaten aufzuhebeln. Sie richteten einen hohen Sachschaden an.

Unbekannte brechen in Gothaer Spielothek ein - Zeugen gesucht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte brechen in Gothaer Spielothek ein - Zeugen gesucht

Eine Spielothek in der Dr.-Troch-Straße wurde Dienstagfrüh Ziel von Einbrechern. Der oder die unbekannten Täter hatten gewaltsam die Blechverkleidung eines Schrägdaches geöffnet und waren so ins Innere der Spielothek gelangt. Dort versuchten sie erfolglos, einen Geldwechselautomaten aufzuhebeln. Sie richteten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro an.

Die Polizei fragt nun: Wer hat während der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dr.-Troch-Straße gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781424 entgegen.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: