Unbekannte brechen in mehrere Kellerräume in Gotha ein

Gotha. Unbekannte sind in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in Gotha eingebrochen und haben wertvolle Beute gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sind in Gotha laut Polizei zwischen dem 05.März, gegen 15.00 Uhr und dem 07.März, gegen 07.15 Uhr in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in der Herbsleber Straße eingebrochen. Nach Angaben des Geschädigten stahlen die Täter Kleidung, Uhren sowie einen E-Scooter im Gesamtwert von ungefähr 2800 Euro.

Zeugen sollen sich bitte unter der Tel. 03621-781124 bei der Polizei melden.