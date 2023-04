Unbekannte stehlen Möbel von Gothaer Möbelhaus

Die Polizei sucht nach einem Diebstahl aus einem Möbelhaus in Gotha nach Zeugen (Symbolbild).

Gotha. Vom Grundstück eines Möbelhauses in Gotha klauten Diebe in der Nacht zu Donnerstag Gartenmöbel. Die Polizei sucht Zeugen.

In der zurückliegenden Nacht haben sich unbekannte Täter widerrechtlich auf das Grundstück eines Möbelhauses in der Harjesstraße in Gotha begeben. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter Gartenmöbel im Wert von ungefähr 2000 Euro.

Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter Telefon: 03621 / 7811 24 entgegen.

