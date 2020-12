Unbekannte stehlen Range Rover – Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch begaben sich Unbekannte zwischen 4.00 und 6.00 Uhr auf das Gelände eines Autohauses in der Harjesstraße und beschädigten einen Range Rover. Ein weiterer Range Rover Evoque in der Farbe Grau wurde entwendet.

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise zu Personen- und Fahrzeugbewegungen nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 781124 und der Bezugsnummer 0290282/2020 entgegen.

Fuhre Mist legt Verkehr lahm – Traktoranhänger auf Landstraße umgekippt

Ständiges Auf und Ab des Inzidenzwertes im Kreis Gotha