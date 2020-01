Unbekannte haben in Gotha einen Pizzaboten überfallen. (Symbolbild)

Unbekannte überfallen Pizzaboten in Gotha

Zwei unbekannte Männer haben am Montag einen 21-jährigen Pizzaboten in Gotha überfallen. Wie die Polizei mitteilte, sei der 21-Jährige beim Ausliefern einer Bestellung gegen 20.05 Uhr in der Ifflandstraße von den beiden Räubern aufgefordert worden, das Portemonnaie herauszurücken.

Sie drohten dem jungen Mann mit Gewalt. Der Bote übergab seine Geldbörse, die beiden Täter flüchteten zu Fuß in Richtung 18.-März-Straße. Der Pizzabote wurde leicht verletzt. Die Täter waren männlich und trugen einen Schal bei sich. Einer der Räuber soll einen Kinnbart tragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter, deren Aufenthalt und die Fluchtrichtung geben können, sich unter Telefon 03621/ 781424 oder 03621/ 781124 und der Bezugsnummer 0010588/2020 zu melden.