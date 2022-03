Unbekannter stiehlt aus Möbelgeschäft Lounge-Set und Sitzbank

Der unbekannte Täter muss in der Nacht in das Möbelhaus eingedrungen sein.

Waltershausen. Ein Möbelgeschäft aus Waltershausen ist in der vergangenen Nacht das Ziel eines dreisten Diebs geworden. Aus dem Laden wurden ein Lounge-Set und eine Sitzbank gestohlen.

Während die Gothaer Polizei sonst in der Regel nach Diebstählen von Fahrrädern oder Garteninventar ermittelt, war in der zurückliegenden Nacht ein Unbekannter offenbar auf der Suche nach einer Sitzgelegenheit. Der Täter begab sich auf das Gelände eines Möbelgeschäfts in Waltershausen in der Goethestraße. Dort entwendete er eine Sitzbank und ein Lounge-Set im Gesamtwert von ungefähr 500 Euro.

Die Gothaer Polizei ermittelt im besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegengenommen.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: