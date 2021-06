Unbekannter verletzt in Gotha einen 20-Jährigen und beklaut ihn danach

Gotha In Gotha sind zwei Männer in Streit geraten. In der Folge eskaliert die Situation und der Unbekannte beklaut den Verletzten.

Gegen 22.15 Uhr sind am Donnerstag ein bisher Unbekannter und ein 20-jähriger Mann im Bereich des Coburger Platz in Gotha in Streit um ein Fahrrad geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Unbekannte in der Folge gewalttätig und verletzte den 20-Jährigen.

Anschließend entwendete der Täter das Fahrrad des Mannes. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Texo. Der 20-Jährige musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen (Bezugsnummer 0124483/2021).