Unikat aus der Massenproduktion

Für 375.000 US-Dollar wird das Teeextraktkännchen gehandelt, das Marianne Brandt in ihrer Zeit am Weimarer Bauhaus entworfen hat. Acht Exemplare gibt es davon auf der Welt, jedes der Messing-Objekte ist ein Vermögen wert. Nur ein Exemplar soll es hingegen von dem Zigarettendöschen geben, das Marianne Brandt für das Gothaer Ruppelwerk entworfen hat. Das vernickelte Gefäß ist derzeit im Kunstforum Gotha zu sehen und ebenso kostbar wie die Teeextraktkännchen, wenn es nach Kurator Klaus Blechschmidt geht.

Wäre es nach den ehemaligen Gestaltern des Ruppelwerks gegangen, bestände die Dose womöglich eher aus hellem Porzellan mit Blumenverzierungen. Doch als Marianne Brandt die Leitung der Entwurfsabteilung übernahm, änderte sie auch die Gestaltungsmaxime. Und so ging eine schwarze Dose in der Form einer Halbkugel in die Produktion. Gehalten von kleinen Kugeln als Füßen, findet sich daran auch das Dreieck wieder. Der quadratische Deckel komplettiert das Trio der geometrischen Grundformen, an denen sich die Gestaltung im Bauhaus orientierte.

Das Zigarettendöschen entstand acht Jahre nach dem Teeextraktkännchen, um 1932. Marianne Brandt hatte zu dieser Zeit bereits die Gestaltungsschule in Weimar und später in Dessau hinter sich gelassen, wo sie von 1928 bis 1929 die Metallwerkstatt kommissarisch leitete. Am Bauhaus war Brandt somit eine der wenigen Frauen, die eine Führungsposition inne hatten. Im Ruppelwerk Gotha hatte sie schließlich die Chance, ihre abstrakten Ideen alltagstauglich zu machen. Statt um Designobjekte ging es nun um die Massenproduktion von Gebrauchsgegenständen, bei der sie für ihre Zeit neuartige und ungebräuchliche Materialien einsetzte.

Dass von dem in Serie produzierten Behältnis keine weiteren Exemplare bekannt sind, mag auch daran liegen, dass Brandt in ihrer Zeit im Ruppelwerk nie als Gestalterin genannt wurde. Und so bleibt das Objekt, das derzeit im Gothaer Kunstforum zu sehen ist, das einzige bekannte von Marianne Brandt entworfene Zigarettendöschen.

Die Ausstellung „Inspiriert vom Bauhaus – Gotha erlebt Moderne“ ist noch bis zum 29. Dezember im Kunstforum, Querstraße 13-15, zu sehen. Die Galerie ist mit Ausnahme von Montagen täglich 10 bis 17 Uhr geöffnet.