Unikate aus Naturmaterialien

Je länger er sich die Szenerie anschaut, desto mehr Details entdeckt der Betrachter: Eine kleine Säge lehnt an einem Sägebock, winzige Fensterläden bedecken noch das kleinste Fenster der Häuschen, die Klaus-Dieter Ernst einfach so aufs Geratewohl baut. Kaum zu glauben, dass der Mühlberger die Materialien dafür oft am Wegesrand findet. Die Weihnachtskrippen werden von Samstag, 23. November, bis 8. Dezember in der Kulturscheune in Mühlberg ausgestellt.

Schiefer, Stroh, Holz – allein die Schindeln, die die Dächer bedecken, sind kleine Kunstwerke für sich. Klaus-Dieter Ernst schnitzt sie alle einzeln zurecht. Halm für Halm hat er auch ein Dach mit Stroh gedeckt – einen Dachdecker à miniature könnte man ihn nennen. Tatsächlich war Klaus-Dieter Ernst jedoch als Maurer tätig, bevor er vor einigen Jahren in Rente ging. Seine Freizeit widmete Ernst ab dann den Krippen, für die er sich das ganze Jahr über eine gewisse Weihnachtsstimmung vorbehält, denn zum Fest müssen die skulpturenartigen Objekte fertig sein. Auch in diesem Jahr werden sie wieder zum Verkauf angeboten. Die Turmuhr mit Teilen eines richtigen Uhrwerks funktioniert sogar. Foto: Victoria Augener Jesus oder die Heiligen Drei Könige sind in den Krippen nicht zu finden. Trotzdem umgibt die Szenerien eine gewisse Besinnlichkeit und eine Sehnsucht nach der Natur, dem Ursprünglichen. Die Häuschen muten an, als hätte man sie einer Lichtung im Thüringer Wald entnommen und geschrumpft. Unikate mit manchen zufälligen Details Konkrete Vorbilder haben sie aber nicht, erklärt Klaus-Dieter Ernst. Er sucht sich zu Beginn einen stabilen Untergrund und legt einfach los. Das können zum Beispiel Baumscheiben sein. Eines der Häuschen hat er auf einen Baumpilz gebaut. Erstaunlich stabil erwies sich der unebene Untergrund für die Holzkonstruktion darauf. Dabei spart der Hobbykünstler nicht an Kleinigkeiten: Balkongeländer, Fensterkreuze, Holzbalken sind so verbaut, wie man es auch in einem richtigen Haus machen würde. Bäume bastelt er aus holzigen Weinstöcken. Zum Schnitzen und Kleben kommt auch manchmal das Nähen für Klaus-Dieter Ernst hinzu. Aus alten Unterhemden fertigt er etwa kleine Getreide-Säcke. Bis zu 60 Stunden Arbeit stecken in den Krippen, die für einen dreistelligen Betrag angeboten werden. Zwei bis drei Stunden setzt er sich immer daran, arbeitet auch simultan, wenn an dem einen Haus der Putz trocknen muss und beim nächsten Moos den Boden begrünen soll. Auch moderne Technik ist verbaut: Die Häuschen können von kleinen Lampen erleuchtet werden. An die Kirche, die eine Krippe abbildet, hat Ernst sogar eine Uhr montiert. Sie tickt hörbar, wenn auch nach Sommerzeit. In mühevoller Kleinarbeit entstehen so Unikate. „Zweimal“, sagt Klaus-Dieter Ernst, „gibt es keine meiner Krippen.“ Die Kulturscheune, in der die Krippen ausgestellt sein, hat mittwochs bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Besucher zahlen einen Eintritt von zwei Euro. Am 1. Dezember, dem ersten Advent, kommen sie sogar kostenlos hinein, denn dann veranstalten die Mühlberger einen Weihnachtsmarkt auf dem Hof vor der Kulturscheune. Ab 14 Uhr locken dann Kaffee, Kuchen und weitere weihnachtliche Köstlichkeiten. Kinder können sich auf ein Karussell freuen und den Besuch des Weihnachtsmanns. Für 17 Uhr ist ein Konzert des Posaunenchors angekündigt. 23. November bis 8. Dezember, Kulturscheune Mühlberg, Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 16 Uhr; am 1. Dezember Weihnachtsmarkt