Unterricht nach der kneippschen Lehre

Die Grundschule "Erich Kästner" in Gotha-Sundhausen, ist eine vom Kneipp-Bund anerkannte Schule. Die Erstklässler Nele (links), Johannes und Sophia zeigen, was zu einem gesunden Frühstück gehört.

Gotha-Sundhausen. Die Erich-Kästner-Grundschule in Gotha-Sundhausen öffnete ihre Türen und stellte die fünf Säulen der Kneippschen Lehre vor.

Nach der Kneippschen Lehre arbeitet die staatliche Grundschule „Erich Kästner“ im Gothaer Ortsteil Sundhausen. Seit 2007 führt sie den Titel Kneipp-Schule. Was das Kneipp-Konzept beinhaltet, das konnten am Samstag interessierte Eltern mit ihren Kindern beim Tag der offenen Tür erfahren. Gleichzeitig erhielten sie einen Einblick in das Schulleben.

Reges Treiben herrschte in den Vormittagsstunden in den Klassenräumen der Kästner-Schule. Schulleiterin Anja Scharff und ihr Pädagogenteam beantworteten viele Fragen der Eltern, während Schüler der vierten Klassen die Gäste durch das Schulhaus führten. Gegenwärtig werden 117 Schüler in fünf Klassen unterrichtet. Sieben Lehrer und fünf Erzieher stark ist das Schulteam und alle verfügen über eine Ausbildung als zertifizierte Kneipp-Gesundheitspädagogen, bestätigt Schulleiterin Anja Scharff. Schließlich vermitteln sie den Kindern die Lehre von Pfarrer Sebastian Kneipp.

Das Einzugsgebiet bezieht sich auf die Ortsteile Sundhausen, Uelleben und Boilstädt. „Wir haben mehr Anmeldungen als Plätze“, sagt Scharff. Das Unterrichtskonzept der Kneippschen Lehre kommt an. So wurde von den Lehrern ein Kneipplehrplan entwickelt, auf dessen Grundlage gearbeitet wird. Dazu gehört Bewegung und Entspannung in den Pausen an der frischen Luft. Einmal wöchentlich erhält die Schule frisches Obst und Gemüse, dazu nimmt sie am EU-Schulprogramm teil. Natürlich wird auch auf ein gesundes Frühstück geachtet.

Einige Klassenräume sind mit Armbadbecken ausgestattet. Im Außenbereich gibt es ein Wassertretbecken und einen Schulgarten, in dem die Kinder Kräuter anpflanzen.