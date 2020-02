Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterstützung für helfende Engel aus Gotha

Der Gothaer Ortsverein der SPD hatte zu seiner Mitgliederversammlung am Dienstagabend Christian Korff von den Helping Angels Gotha eingeladen. Die SPD-Mitglieder unter der Leitung ihres Vorsitzenden Matthias Hey hatten im vergangenen Jahr beschlossen, für den Verein Spenden zu sammeln. „Uns berührt das Anliegen, deshalb wollen wir dem Verein finanziell unter die Arme greifen“, erklärt Hey.

So stand bei jedem monatlichen Treffen der Sozialdemokraten ein Sparschwein bereit, das nun geschlachtet wurde. Zusammengekommen sind 350 Euro, die an den Vorstandsvorsitzenden Christian Korff übergeben wurden. Die Mitglieder der Helping Angels erfüllen todkranken Menschen und deren Angehörigen ihre letzten Wünsche am Ende eines Lebensweges.

Korff berichtete über Projekte seines Vereins. Derzeit sei er besonders gefordert, denn sie versuchen, den letzten Wunsch einer Frau zu erfüllen: Eine Reise zum Nordkap. Da sei jeder Euro herzlich willkommen.