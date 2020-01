Unverbesserlicher Ladendieb in Gotha

So ziemlich ein Jahr ist vergangen, da verurteilte Richterin Ulrike Borowiak-Soika den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, die Quittung für fortgesetzte Diebstähle wurde zur Bewährung ausgesetzt. Auch deshalb, weil der junge Mann in diesem Prozess dem Gericht glaubhaft machen konnte, dass für seine Verfehlungen die Ex-Freundin verantwortlich ist, die keinen guten Einfluss auf ihn ausgeübt hatte.

Der Mann sollte darüber hinaus 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, was für den Hartz-IV-Empfänger kein großer Akt hätte sein können. Aber er schaffte gerade einmal drei mickrige Stunden abzuleisten und auch sonst hielt er sich nicht an seine Bewährungsauflagen. Als er schließlich auch das Gespräch darüber schwänzte, wurde die Bewährung widerrufen.

Die Ladung, die Haftstrafe anzutreten, wurde zugestellt. Deswegen erwartete das Gericht auch, dass der Angeklagte aus der Justizvollzugsanstalt Goldlauter vorgeführt wurde. Das passierte nicht, er kam als freier Mann ins Amtsgericht Gotha.

Mehrere Diebstähle und Drogenbesitz

Dort hörte er sich geduldig an, was ihm die Staatsanwältin anlastete: Bei Aldi soll er versucht haben, Bier für knapp fünf Euro zu klauen, bei Rewe, wo er ohnehin als Ladendieb schon Hausverbot hatte, Kuchen, Wodka und Dosensuppe für 14 Euro und bei Obi Kabelbinder, Leuchten und Werkzeug für 74 Euro. Außerdem, so die Anklage, erwischte ihn eine Polizeistreife mit Drogen im Besitz.

Die Staatsanwältin will sich schon setzen, da bringt die Richterin eine vierte Anklage ins Spiel. Die jedoch liegt weder der Anklage noch der Verteidigung vor.

Ulrike Borowiak-Soika verbindet sie mit den anderen Fällen. Nun muss sich der Mann wegen weiterer Diebstähle verantworten, für jeweils rund 26 Euro habe er Sachen mitgehen lassen. Schwer wiegt, dass er in einem der Fälle den Marktmitarbeiter geschlagen haben soll, zweimal mit der Faust ins Gesicht.

Abgebrochene Kochlehre und nie lange in einer Firma

Der Angeklagte gibt die Diebstähle ohne Wenn und Aber zu. Er habe Hunger und kein Geld gehabt, begründet er seine Taten. Auch der versuchte Werkzeugklau gehöre in diese Reihe, antwortet er auf Nachfrage seines Verteidigers. Das Zeug habe er verkaufen wollen. Der Mann mit einer abgebrochenen Kochlehre hat zwar immer wieder eine Arbeit aufgenommen, sich aber nie lange in einer Firma halten können. Außerdem, befindet die Staatsanwältin, habe er sich ganz gut in der sozialen Hängematte eingerichtet.

Ob er Probleme mit Alkohol oder Drogen habe, will sie vom Angeklagten wissen. Der gibt zu, bei den Diebstählen betrunken gewesen zu sein, aber von einer Alkoholabhängigkeit könne keine Rede sein, auch habe er keine Schwierigkeiten mit Drogen. Er nehme halt immer mal welche.

Kurz über dreißig und gesund, da wäre arbeiten zu gehen doch eine Alternative, befindet die Staatsanwältin. Ja, sagt der Mann, vielleicht sollte er eine Umschulung angehen.

Die Richterin sieht zu viele Vielleicht im Leben des Angeklagten, dem übrigens auch seine Bewährungshelferin kein positives Zeugnis ausstellen kann.

Weil sich der Angeklagte in fast allen Punkten geständig gezeigt hat, können die Zeugen entlassen werden. Wichtig fürs Gericht ist es jedoch, jenen Mann zu befragen, den der Angeklagte geschlagen haben soll. Doch dieser ist nicht geladen, weil das Verfahren erst am Prozesstag hinzuverbunden wurde. Also muss ein Fortsetzungstermin anberaumt werden.