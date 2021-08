Urlaub im Landkreis Gotha für Flutopfer

Gotha. Der Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land organisiert für Flutopfer aus dem Landkreis Ahrweiler Urlaub in Thüringen.

Unter dem Motto „Durchatmen“ hat der Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land eine Hilfsaktion für Flutopfer aus dem Landkreis Ahrweiler ins Leben gerufen. So wollen die Touristiker am 17. August dem Dehoga-Landesverband Rheinland-Pfalz 85 Gutscheine übergeben, die 311 Personen eine kurze Auszeit von der Flutbewältigung ermöglichen sollen.

Wie die Tourismusverband-Geschäftsführerin Bettina Aschenbrenner bestätigt, beteiligen sich an der Aktion auch viele Hotels aus dem Landkreis Gotha, wie Rodebachmühle Georgenthal, Landhaus Falkenstein in Tambach-Dietharz, der Lindenhof und das Quality-Hotel am Tierpark in Gotha, Berghotel Friedrichroda sowie die Bad Tabarzer Hotel Frauenberger, zur Post und am Burgholz. Die Gutscheine für die Flutopfer beinhalten vier Tage Übernachtungen mit Halbpension und weitere Leistungen für Familien oder zwei Personen.

Mit seiner Gutscheinaktion beschränkt sich der Tourismusverband zunächst auf den Landkreis Ahrweiler. Je nach weiterer Beteiligung kann diese ausgeweitet werden. „Unsere Hilfe ist über einen längeren Zeitraum angelegt und die Gutscheine enthalten ausschließlich kostenfreie Urlaubsangebote“, so Aschenbrenner. Die Touristiker stehen im Kontakt zum Dehoga-Landesverband in Rheinland-Pfalz.