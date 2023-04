Die Rattles: Eggbert Johannsen und Herbert Hildebrandt in der Gothaer Stadthalle (von links). (Archiv)

Urväter der Rockszene in der Gothaer Stadthalle

Gotha. Mit dabei sind die legendären Rattles, die Urväter der deutschen Rockszene, sowie Beat Club Leipzig.

„Polars & Gäste“ heißt es am Samstag, 15. April, ab 20 Uhr wieder in der Gothaer Stadthalle. Mit dabei Beat-Club Leipzig, und als besondere Gäste die legendären Rattles aus Hamburg. In Deutschland gelten die Rattles als Urväter der Rockszene. Sie sind seit über sechs Jahrzehnten eine musikalische Institution.

Vor 57 Jahren mit den Beatlesgemeinsam auf der Bühne

1966 standen sie mit den Beatles auf der Bühne, und 1970 hatten sie mit The Witch einen internationalen Hit. Zu dieser Zeit hatte Achim Reichel die Gruppe längst verlassen. Übrigens: Die Rattles waren schon mehrfach in der Gothaer Stadthalle, einmal sogar auf dem Heuberg bei Friedrichroda.

Zur aktuellen Besetzung gehören neben Herbert Hildebrandt auch das Urgestein Reinhard „Dicky“ Tarach sowie Michel Jessen und Eggbert Johannsen. Beat-Club Leipzig interpretiert Hits der 60er- und 70er-Jahre in einer mitreißenden Show und ging im Jahr 1987 aus der seit 1975 bestehenden Leipziger Band Break hervor.

2007 feierte die Band ihr 20-jähriges Bestehen gemeinsam mit dem Moderator Manfred Sexauer, der daraufhin das Intro, das jede Beat-Club-Show einleitet, speziell produzierte. Die Polars, 1962 gegründet, sind die dienstälteste Rockband Ostdeutschlands. Unter dem Motto „60 Jahre und kein bisschen leise“ ist sie auf Dauer-Tournee und gibt Konzerte in ganz Deutschland. Ihrer Musikrichtung Rock’n’Roll, Surf, Beat und Rock sind die Polars um Willi Woigk treu geblieben.

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es in allen Thüringer Städte-Informationen, den TA/TLZ/OTZ-Pressehäusern, sowie bei der Firma Pinnow, Hauptmarkt 39.