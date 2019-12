Vater stirbt acht Monate vor der Geburt

Vor einem Jahrhundert starb am 18. Dezember 1919 der Geheime Hofrat Bernhard Perthes. Laut Todesanzeige im „Gothaischen Tageblatt“ entschlief er „sanft nach längerem Leiden“ und wurde „in aller Stille in Friedrichroda“ beerdigt. Diese Tatsache machte den Autor stutzig, denn bislang galt als der erste Friedrichrodaer Kurgast Friedrich Perthes (1772-1843) als einzige Verbindung der Gothaer Verlegerfamilie zu dem Ort. Für Aufklärung sorgte der Bürgermeister a. D. Klaus Henniges. Der Vorsitzende des Kultur- und Geschichtsvereins lud nicht nur zu einem Ortstermin auf den Friedrichrodaer Friedhof ein, er wusste auch eine Menge zu den Verbindungen der Gothaer Verlegerfamilie zum Kurort zu berichten.

Hofrat Bernhard Perthes (1858-1919) leitete die 1785 gegründete Geographische Anstalt in vierter Generation. Foto: Geographische Anstalt Justus Perthes

So sei die am heutigen Burgweg 19 gelegene stattliche Villa bereits 1855 von Bernhardt Perthes (1821-1857) erbaut worden. Sie werde noch heute im Volksmund als Landkartenfabrik bezeichnet, weil dort einst 40 Friedrichrodaer Frauen mit dem Handkolorieren von Landkarten beschäftigt gewesen waren. Der Bauherr leitete den 1785 von Justus Perthes (1749-1816) gegründeten Verlag in mittlerweile dritter Generation, nachdem sein Vater Wilhelm 1853 verstorben war. Seine Mutter Agnes war übrigens die älteste Tochter des bereits erwähnten Verlegers Friedrich Perthes.

Er selbst hatte 1845 in Hamburg die Tochter seines Lehrherrn Wilhelm Mauke geheiratet. Aus dieser Ehe gingen drei Töchter und zwei im Säuglingsalter gestorbene Söhne hervor. Als Bernhardt Perthes mit nur 36 Jahren an einer Typhuserkrankung verstarb, wäre die Nachfolge in der Geographischen Anstalt beinahe nicht gewährleistet gewesen. Es gleicht deshalb einem kleinen Wunder, dass acht Monate nach seinem Tod am 16. Juni 1858 ein gesunder Stammhalter geboren wurde, der auf die Namen seiner Vorfahren Bernhard Wilhelm Justus getauft wurde. Fortan wurde er deshalb Bernhard II genannt.

Liebe gespürt, die auch dem Vater galt

„So war ich in der Tat, lediglich durch meine Ankunft in dieser Welt, eine gewichtige Persönlichkeit – gottlob, daß ich es selbst nicht wußte. Nur unwillkürlich habe ich es wohl schon als kleiner Junge gefühlt, daß man mich mit fragendem Auge ansah und mich zugleich mit einer besonderen Liebe umfing, die ja nicht mir, sondern meinem heimgegangenen Vater galt, die mir aber gleich von vornherein den Weg bahnte.“Dies schrieb Bernhard Perthes 1917 in seinen eigentlich „nur für meine Kinder und Enkel“ aufgeschriebenen Kindheits- und Jugenderinnerungen, die jedoch 1922 unter dem Titel „Was ich aus meiner Kindheit weiß und aus der Schulzeit erinnere“ als Handschrift gedruckt wurden.

Der Friedrichrodaer Bürgermeister a. D. neben dem Grabkreuz von Bernhard Perthes. Foto: Matthias Wenzel

Die verwitwete Mutter Minna Perthes (1826-1884) hatte als Erbin der Firma eine glückliche Lösung gefunden, indem sie den bisherigen Prokuristen Adolf Müller (1820-1880) zu ihrem Stellvertreter ernannte und gleichzeitig ihren Onkel Rudolf Besser (1811-1883) als Teilhaber aufnahm. Knapp zwei Jahrzehnte später kam 1876 Bernhard II – wie bereits sein Vater und sein Großvater – in die Lehre nach Hamburg. Am 1. Juli 1881 übernahm der gerade einmal 23-Jährige schließlich die Leitung der Geographischen Anstalt.

„Ohne Schulsack, nur auf meinen natürlichen Menschenverstand angewiesen, aber mit einem für die mir heilige Sache meiner Väter überströmenden Herzen und eben vom Segen des Nachgeborenen begleitet, beschritt ich meinen Weg.“ Mit diesen Worten enden die Lebenserinnerungen von Bernhard Perthes. Dass er seinen Weg erfolgreich beschritten hat, ist unumstritten, denn er führte die Verlagsanstalt zu einer vorher nicht gekannten Größe und Blüte. „Ihm war vergönnt, daß unter seiner Führung seine Firma das seltene Fest des 100-jährigen Bestehens feiern konnte.“ Ein Jahre später heiratete Bernhard Perthes am 10. Mai 1886 Elisabeth (1864-1955), eine Tochter des Direktors der Gothaer Lebensversicherungsbank Arwed Emminghaus (1831-1916). Gleich im Folgejahr wurde die Tochter Christine (1887-1980) geboren, die 1910 den Uelleber Rittergutsbesitzer Dr. Ewald Troch (1879-1952) heiratete. Es folgten die beiden Söhne Joachim Bernhard Justus (1889-1954) und Gottfried (1893-1915).

Tüchtige Mitarbeiter helfen beim Aufstieg mit

Unter der Leitung von Bernhard Perthes erfolgte zwischen 1899 und 1909 die bauliche Erweiterung des Gebäudekomplexes der Geographischen Anstalt nach Plänen des inzwischen in Weimar lebenden Gothaer Architekten Bruno Eelbo. Auch Bernhard II war es gelungen, tüchtige Mitarbeiter für die Verlagsanstalt zu gewinnen. Nach Paul Langhans (1867-1952) war dies vor allem der seit 1897 für Perthes arbeitende Hermann Haack (1872-1966).

Damals war noch nicht abzusehen, dass dieser einmal den Verlag unter seinem eigenen Namen leiten würde. Daran war zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch lange nicht zu denken, denn es gab damals noch zwei potenzielle Nachfolger. Der Kriegsfreiwillige Gottfried Perthes fiel jedoch am 22. Juni 1915 in Litauen. Somit konnte lediglich sein Bruder Joachim 1916 Teilhaber werden. Nur drei Jahre später starb sein Vater im Alter von nur 61 Jahren und fand seine letzte Ruhestätte wunschgemäß in Friedrichroda. Dass das bereits zur Vernichtung freigegebene Grabkreuz vor zwei Jahren einen neuen Standort auf dem Friedhof erhalten konnte, ist vor allem der Initiative von Klaus Henniges zu verdanken. Damit kann es auch kommenden Generationen das Engagement der Gothaer Verlegerfamilie Perthes in Friedrichroda bezeugen.