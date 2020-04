Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VdK Gotha sagt Veranstaltungen ab

Der Sozialverband VdK sagt bis Ende August alle Veranstaltungen ab. „Die Arbeit in unserer Ortsverband Gotha geht dennoch weiter. Allerdings können wir bis zum 31. August niemanden in unsere Räume einladen“, teilt Vorsitzender David Wolf mit. Die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle würden dafür verstärkt Beratungen am Telefon, per Email oder per Brief anbieten. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns im Augenblick nicht treffen und dass wir keine persönlichen Gespräche von Angesicht zu Angesicht anbieten können“, sagt Wolf.

Weitere Informationen gibt es unter www.vdk.de/ov-gotha.