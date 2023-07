Im Lauchagrund Bad Tabarz werden am 27. Juli Badearzt Sigurd Scholze und Kräuterexpertin Heidrun Diringer Interessantes über das Kneippen im Freien zeigen.

Veranstaltung in Bad Tabarz über das Kneippen im Freien

Bad Tabarz. Wissenswertes über das Kneippen im Freien gibt es am Donnerstag, 27. Juli, an der Kneipp-Kuranlage im Lauchagrund.

Kneippen im Freien können interessierte „Kneippianer“ am Donnerstag, 27. Juli, in der Arenaris-Kneipp-Kuranlage im Lauchagrund in Bad Tabarz. Von 10 bis 12 Uhr geben Badearzt Sigurd Scholze und Kräuterexpertin Heidrun Diringer informative und praktische Anwendungen.

Im Mittelpunkt stehen Wassertreten, kaltes Armbad, Barfußpfad, Kräuter, Bewegung. Erläutert wird, ob das der Gesundheit nutzt. Veranstalter ist der Kneippverein Bad Tabarz/ Brotterode.