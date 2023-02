Verantwortung für Qualität, Ökologie und Ökonomie übernehmen

Ohrdruf. Für Brandt Zwieback in Ohrdruf steht nachhaltiges Wirtschaften an erster Stelle. Deshalb haben sie sich dem Nachhaltigkeitsabkommen angeschlossen.

Nachhaltigkeit wird bei Brandt Zwieback GmbH & Co. KG in Ohrdruf großgeschrieben. So stehen Qualität, Ökologie und Ökonomie sowie soziales Engagement beim Familienunternehmen bereits seit Jahren an erster Stelle. Grund genug am Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen (NAT) teilzunehmen. Jetzt konnte Ohrdrufs Werkleiter Ralf Schlötzer die begehrte Urkunde aus den Händen von Anja Wolf, Leiterin des Regionalbüros Gotha der Industrie- und Handelskammer Erfurt entgegennehmen.

Das Nachhaltigkeitsabkommen soll Unternehmen motivieren, schonend mit natürlichen Ressourcen, Umwelt, Natur und Klima umzugehen. Finanziert wird das NAT aus Landesmitteln durch das Umweltministerium und Wirtschaftsministerium. Mittlerweile beteiligen sich 40 mittelständische Unternehmen aus dem Landkreis Gotha am Nachhaltigkeitsabkommen.

Brandt Zwieback habe die Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung zu den Leitlinien seines Handelns gemacht. So zählt auch die Senkung des Energieverbrauchs und der Umweltbelastung zur Unternehmenspolitik. Vor Ort wurde ein Energiemanagement aufgebaut, welches nach ISO zertifiziert wurde. 2018 hat die Firma in Ohrdruf eine Freiland-Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Mehr als zwölf Prozent des gesamten Stromverbrauchs wird durch die Solaranlage gedeckt. Doch reicht das aufgrund der gestiegenen Energiepreise bei weitem nicht aus, wie Werkleiter Schlötzer bestätigte: „Die Gaspreise haben sich vervierfacht, die Strompreise sogar verzehnfacht.“

Kleiner Windpark für das Gewerbegebiet

Deshalb soll jetzt geprüft werden, ob nicht eine Windanlage in der Region aufgestellt werden kann. Dazu sei man mit dem Landkreis Gotha in Kontakt. Nach Aussage des Werkleiters würden alle im Gewerbegebiet ansässigen Betriebe davon profitieren, wenn dort ein kleiner Windpark entstehen würde. „Wir haben hier keine Wasserkraftanlagen“, bekräftigt Schlötzer.

Um die CO 2 -Belastung weiter zu reduzieren, achtet das Unternehmen darauf, dass der verwendete Weizen aus Deutschland und der Region kommt. Schließlich zählt das Weizenmehl zu den Hauptrohstoffen des Zwiebacks. „Rund 80 Prozent des verwendeten Mehls kommt hier aus der Region“, sagt Annett Koch von der Produktionsentwicklung.

Auch die Biodiversität spielt am Ohrdrufer Zwieback-Standort eine Rolle. Einige Bienenvölker haben auf dem Grundstück ihr Zuhause gefunden. Ein Imker aus Crawinkel betreut die Bienen, die für die 160 Mitarbeiter des Betriebes eifrig Honig produzieren. Die Landschaftspflege auf dem Gelände der Photovoltaikanlage übernehmen Schafe.

Zur Nachhaltigkeit gehört auch soziales Engagement. „Wir haben derzeit 17 Auszubildende“, sagt Personalleiterin Jana Weber. Ein Drittel von ihnen haben Migrationshintergrund. Aus diesem Grund bietet das Unternehmen Unterricht in der deutschen Sprache an sowie individuelle Weiterbildungsangebote. Als Familienunternehmen sorgt sich Brandt um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter. Zwei Gesundheitstage werden angeboten, erklärt Weber.