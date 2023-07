Vereinsbeitritt zum Sommerfest des VdB Gotha

Mitte Juli feiert der VdB in Gotha sein Sommerfest. (Archiv)

Gotha. Der Siebleber Sängerkreis lädt am Nachmittag zum Mitsingen ein. Tanzgruppen des Rhythmus bewegt e.V. erfreuen die Anwesenden mit ihren Darbietungen.

Sein Sommerfest veranstaltet der Gothaer Verband der Behinderten (VdB) am Mittwoch, den 12. Juli, von 15 bis 19 Uhr auf dem Gelände des Freizeit- und Informationszentrums Damaschkestraße 33. Als Gäste will der Verband Vertreter vom Gewerbeverein begrüßen, wie es in einer Mitteilung heißt. Der VdB soll als Mitglied im Gewerbeverein aufgenommen werden.

Der Siebleber Sängerkreis lädt am Nachmittag zum Mitsingen ein. Tanzgruppen des Rhythmus bewegt e.V. erfreuen die Anwesenden mit ihren Darbietungen. Die weitere musikalische Umrahmung der Veranstaltung übernimmt der Alleinunterhalter Klaus Kalensee.

Besucher sind herzlich willkommen und können sich, wie es weiter heißt, anmelden unter Telefon: 03621/408080.