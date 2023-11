Vereinshelden im Kreis Gotha gesucht: Diese Menschen sind dabei

Landkreis Gotha. Die Sparkasse sucht wieder nach Helden. Sieben Menschen aus dem Kreis Gotha sind nominiert. Was sie gewinnen können und wo für sie abgestimmt werden kann.

Auch in diesem Jahr sucht die Sparkasse wieder Vereinshelden. Insgesamt sieben Menschen aus dem Landkreis Gotha wurden dafür bisher nominiert. Bis zum 27. November kann noch für sie abgestimmt werden. Die Gewinner können 2500 Euro Fördergeld für ihren Verein abstauben und mit etwas Glück sogar eine Reise nach Paris gewinnen. Wir stellen die Teilnehmer des Votings kurz vor.

André R. ist Sportwart beim TC Tambach-Dietharz 1998. Seit 2021 habe sich die Zahl der Kinder im Verein verdreifacht, heißt es in der Nominierung. Egal ob mit seinem Engagement auch in anderen Vereinen oder als Initiator eines Vereinssponsorings, er sei „ein großer Idealist, der für den Sport und den gesellschaftlichen Zusammenhalt lebt“.

Für den FSV 1950 Gotha wurde Christina B. angemeldet. Sie sei seit Jahren höchst engagiert in der Vereinsarbeit und laufend dabei, mit ihren Ideen die Gemeinschaft zu stärken und zu fördern. Neben Sportcamps im Sommer, Erlebniswandertagen für die Familie oder neuen Kursangeboten organisiert sie auch Kooperationen.

Friedrichrodaer Verein hat gleich zwei Helden zu bieten

Anette F. geht für den SV 1960 Günthersleben ins Rennen. „Unsere Netti ist seit 24 Jahren im Verein aktiv. Einen Großteil dieser Zeit engagiert sie sich als Trainerin unserer Jugend, für die sie auch ständig ein offenes Ohr hat“, schrieb der Anmelder der Bewerbung. Als Beiratsmitglied brachte sie den Verein mit ihren vielen Ideen immer weiter nach vorn.

Der BRC 05 Friedrichroda ist gleich zwei Mal vertreten. Mario D. ist ehrenamtlicher Trainer und wird als „stützende Säule für unsere Kinder“ beschrieben. Trotz Vollzeitjob, Schichtarbeit und Familie bleibe er unermüdlich dem Verein und seinen Kindern treu. „Ein Trainer mit Wort und Tat und dem Herz am richtigen Fleck. Unser Vereinsheld jeden Tag aufs Neue!“

Außerdem sei die Trainerin Janett H. nicht mehr aus dem Verein wegzudenken. Nebenbei kümmert sie sich auch im Hintergrund darum, dass alles so läuft, wie es soll. Für die Mitglieder sei sie wie eine Mutter und stehe ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite.

Seit fast 50 Jahren ein Held für Wechmar

Heiko S. ist seit 1975 Mitglied im Wechmarer Carneval Verein. Durch seine jahrelange Erfahrung als Trainer bereichert er den Verein. Er sei auch abseits des Carnevalsvereins höchst engagiert und ermögliche Kindern ein Bewegungsangebot beim Geräteturnen. Dabei vermittele er Durchhaltevermögen, Respekt und motiviert.

Für den FC An der Fahner Höhe wurde Rolf C. nominiert. Er ist Vorstandsvorsitzender und Platzwart. Er trieb die Sanierung des Alfred-Just-Stadions in Dachwig maßgeblich voran.

Hinweis: Die Nominierten werden auf der Webseite der mit abgekürztem Nachnamen geführt. Die Anonymisierung erfolgte nicht durch unsere Redaktion.

Bis zum 27. November kann unter www.vereinsheld-gesucht.de abgestimmt werden.