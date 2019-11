Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vergabe von Millionen

Die Mitglieder des Gemeinderates entscheiden in ihrer Sitzung am kommenden Montag über Auftragsvergaben in Höhe von 5,8 Millionen Euro. Zudem informiert der Bürgermeister über die Vergabe des Planungsauftrages zur Erstellung des Bebauungsplanes für die Gartenstadt auf einer ehemaligen Industriebrache.

„Mit den Investitionen will der Kurort den Breitbandausbau, die Errichtung des neuen Kindergartens und die Entwicklung von dringend benötigtem Bauland anschieben“, erklärt Bürgermeister David Ortmann (SPD). Mit dem Abschluss der Vergabeverfahren und der nun folgenden Auftragsvergaben für Planungsleistungen und Baumaßnahmen werde ein wichtiger Meilenstein gesetzt. Der Baubeginn des Kindergartens ist für Spätsommer 2020 geplant. Eröffnet werden soll die Einrichtung im Frühjahr 2022.

Auch an der Entwicklung der Gartenstadt werde die Gemeinde zügig weiterarbeiten. Der Gemeinderat habe den Aufstellungsbeschluss zur Erarbeitung des Bebauungsplanes bereits gefasst, erklärte Ortmann. Nun gehe es darum, die Bürger bei der Planung des Wohngebietes eng einzubinden. Eine entsprechende Projektgruppe aus Einwohnern und Verwaltung werde die Arbeit noch in diesem Monat aufnehmen. Interessierte können sich gern an die Gemeindeverwaltung wenden. Das Planverfahren soll im Spätsommer 2020 abgeschlossen werden. Ab jenem Zeitpunkt könne die Bauphase starten.

Laut dem Bürgermeister werden im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung 22 Tagesordnungspunkte behandelt. (red)

Die Gemeinderatssitzung beginnt am Montag, 11. November, um 18.30 Uhr im Kulturzentrum Kukuna in der Lauchagrundstraße 12a in Bad Tabarz.