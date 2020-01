Ohrdruf. Bei einer Kontrolle in Ohrdruf wurden am E-Bike eines 36-Jährigen Veränderungen festgestellt, die zu einer Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit führten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkehrskontrolle in Ohrdruf: Manipuliertes E-Bike und positiver Drogentest

In der Hohenkirchner Straße in Ohrdruf wurde am Donnerstagnachmittag ein 36-Jähriger mit seinem E-Bike kontrolliert. An dem Fahrrad wurden Veränderungen festgestellt, die zu einer wesentlichen Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit führten, wie die Polizei berichtete.

Eine dadurch erforderliche Fahrerlaubnis sowie einen entsprechenden Versicherungsnachweis konnte der 36-Jährige nicht vorweisen. Zudem reagierte der Drogentest des Mannes positiv, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt werden musste.

Mehrere Anzeigen wurden eingeleitet und das E-Bike sichergestellt.

Weitere Meldungen aus Gotha und Umgebung:

56-Jährige kommt bei Ohrdruf von Fahrbahn ab und kracht gegen Baum

Gothaer Busstreit im Abklingen