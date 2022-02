Unfall in Bad Tabarz. (Symbolbild)

Verkehrsunfall in Bad Tabarz: Seniorin muss ins Krankenhaus

Bad Tabarz. Am Donnerstag ist es im Landkreis Gotha zu einem Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren gekommen. Eine 85-Jährige wurde dabei verletzt.

Am Donnerstag ist es in Bad Tabarz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.40 Uhr war ein 46-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug auf der Straße "Am Mönchhof" unterwegs.

Beim Rückwärtsfahren kollidierte er laut Polizei mit einer 85-jährigen Fußgängerin. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.